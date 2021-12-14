Almanya’da siber saldırıda kırmızı alarm!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronayı bilen Bill Gatesten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklamasıKoronayı bilen Bill Gates'ten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklaması#Bill Gates
3-2nin ardından soyunma odası Tansiyon arttı, Mesut Özil yüksek sesle...3-2'nin ardından soyunma odası! Tansiyon arttı, Mesut Özil yüksek sesle...#Fenerbahçe
Hava soğuyor, kar geliyor İstanbul için tarih belli olduHava soğuyor, kar geliyor! İstanbul için tarih belli oldu#Meteoroloji
Berfinin babası son görüşmelerini anlattı: İkna ettim sandım ama maalesef...Berfin'in babası son görüşmelerini anlattı: İkna ettim sandım ama maalesef...#Berfin Özek
Hastaneye gitme talebini reddetmiş Belgin Dorukun oğlu ölü bulunduHastaneye gitme talebini reddetmiş! Belgin Doruk'un oğlu ölü bulundu#Bursa
Sahte içki kâbusu Can kaybı giderek artıyor... 4 ilden peş peşe acı haberler geldiSahte içki kâbusu! Can kaybı giderek artıyor... 4 ilden peş peşe acı haberler geldi#Sahte İçki
Savaş değil istila...Adım adım işgal Uyarılar peş peşe geldi: Bu bir intihar...Savaş değil istila...Adım adım işgal! Uyarılar peş peşe geldi: Bu bir intihar...#Çin
Casuslardan çocuklara yollanan hediye şoke ettiCasuslardan çocuklara yollanan hediye şoke etti!#İngiltere
Burası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden dolduBurası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! #Yayla
CIAin UFO raporu yayınlandı... Şoke eden görüntüCIA'in 'UFO raporu' yayınlandı... Şoke eden görüntü!#Cıa
Marmarada müsilajdan sonra yeni tehdit İstila ettilerMarmara'da müsilajdan sonra yeni tehdit! İstila ettiler#Marmara Denizi
Kadını istemediği bir hamileliğe zorlamak acımasızlıkKadını istemediği bir hamileliğe zorlamak acımasızlık!#Milla Jovovich
Dehşete düşüren hırsızlık... Sevgilisini böyle soyduDehşete düşüren hırsızlık... Sevgilisini böyle soydu!#Akıllı Telefon
Sunucu Nursel Erginin kızı Bengü 23 olduSunucu Nursel Ergin'in kızı Bengü 23 oldu!#Onur Saylak
Kripto paralarda deprem devam ediyor Bitcoinde kayıp yüzde 33Kripto paralarda deprem devam ediyor! Bitcoin'de kayıp yüzde 33#Bitcoin
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da siber saldırıda kırmızı alarm!

#Almanya#Siber Saldırı#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da siber saldırıda kırmızı alarm

Almanya’da çok sayıda devlet kurumu ve özel şirket ciddi boyutta bir siber saldırı konusunda uyarıldı. Uyarı sonrasında birçok kuruluş, kırmızı alarma geçti.

Haberin Devamı

ALMANYA’da Bilgi Güvenliği Kurumu (BSI) bazı devlet kurumlarını ve büyük şirketleri ciddi bir siber saldırıya karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. ‘Kırmızı’ olarak nitelendirilen en yüksek derecedeki siber saldırı uyarısından sonra şirketler alarm durumuna geçti. Reuters, internet korsanlarının hedefleri arasında Lufthansa ve Deutsche Telekom gibi çok büyük şirketlerin de ve bazı Federal dairelerin bulunduğunu duyurdu. BSI, şirketlere ve kuruluşlara, güvenlik açıklarını gözden geçirmelerini ve özellikle savunmasız durumdaki ağlarını tespit ederek güvence altına almalarını tavsiye etti. Ayrıca güvenlik güncellemelerini acilen yüklemeleri gerektiği hususunda da uyardı.

‘SON DERECE KRİTİK BİR TEHDİK’
BSI’nin uyarısı hafta sonunda, yaygın olarak kullanılan bir Java yazılım kütüphanesindeki güvenlik açığı nedeniyle yapıldı. Uyarılan şirketlerden yapılan açıklamada sanal güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Ancak şimdiye dek somut bir saldırı girişimi kaydedilmezken, saldırıya maruz kaldığını duyuran bir şirket de çıkmadı. Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü pazartesi günü Berlin’de yaptığı açıklamada, federal kurumların da saldırı tehdidi nedeniyle uyarıldığını ancak güvenlik açığı tespit edilen resmi kurum sayısının tek haneli sayılarda olduğunu söyledi. “Son derece kritik bir tehdit durumunun” söz konusu olduğunu ifade eden sözcü, “Federal makamlara veya kritik altyapıya yönelik saldırı girişimlerine” dair ise hiçbir kanıt bulunmadığını sözlerine ekledi.

ŞİRKETLER ALARM DURUMUNA GEÇTİ
Almanya’nın en büyük nakliye şirketi Hapag-Lloyd’dan yapılan açıklamada, siber güvenlik ekibinin olası saldırılara karşı hazır bekletildiği belirtilirken, “Alarma geçtik ve elbette güncel gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz” denildi. Lufthansa’dan yapılan açıklamada ise, tüm sistemleri ve uygulamaları kontrol etmek için özel bir ekip oluşturulduğu kaydedildi. Deutsche Telekom da, müşterilerine çağrı yaparak saldırı riskini azaltmak için ilgili güncellemeleri mümkün olan en kısa sürede yüklemeleri gerektiğini duyurdu. Infineon, Deutsche Bank ve Continental de şimdiye kadar herhangi bir saldırı girişi kaydetmediklerini, ancak teyakkuzda olduklarını açıkladılar. Şirketler ayrıca internet hizmetlerinden yararlanan müşterilerini güvenlik açıkları konusunda dikkatli olmaya ve savunma tedbirleri almaya çağırdılar. BSI Başkanı Arne Schönbohm ise şu anda tüketiciler için henüz doğrudan bir tehdidin söz konusu olmadığını aktardı. Schönbohm, “Cep telefonları ve ipad’ler şimdiye kadar etkilenmedi, bunu açıkça söylemek gerekiyor” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Siber Saldırı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022
James Bond kızı Naomie Harristen tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

James Bond kızı Naomie Harris'ten tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

#Naomie Harris