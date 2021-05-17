Almanya'da Serdar Dursun fırtınası!

Ligde oynanan son maçta Heidenheim kalesine 4 gol birden atan Dursun, takımını galibiyete götürdü. Öte yandan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 35 maçta rakip filelere 27 gol gönderirken, 8 de asist yapma başarısı gösterdi. Serdar Dursun'un adı, ocak ayından itibaren Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile de sık sık anılıyor.

Santrfor transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen Serdar Dursun'un, hücum rotasyonunu geliştirmek için harekete geçen Galatasaray'ın da radarında bulunduğu ifade edildi.

SERDAR DURSUN KİMDİR?

2011 yılında Eskişehirspor, Hannover 96 altyapısında forma giyen Serdar Dursun'u kadrosuna kattı. 20 yaşında Almanya'dan Türkiye'ye transfer olan genç oyuncu Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Fatih Karagümrük formaları giymesine rağmen yeteri kadar şans bulamadı.

Türkiye'de A2 Ligi'nde gol krallığı yaşayan Serdar Dursun, 2016 yılında doğduğu ülke Almanya'nın Greuther Fürth takımının yolunu tuttu.

2018/2019 sezonu öncesi Fürth'ten Darmstadt'a transfer olan Serdar Dursun bu sezon gösterdiği performansla Almanya'da dikkatleri üzerine topladı.

Serdar Dursun, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Süper Lig'de bazı kulüpleri ve Almanya'dan da Hamburg ile Schalke 04'ün teklifleri olduğunu açıklamıştı. Süper Lig'den Serdar'a talip olan ekibin ise Beşiktaş olabileceği iddia edilmişti.