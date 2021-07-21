Almanya’da selde ölenlerin sayısı 171’e yükseldi

ALMAN Haber Ajansı’nın (DPA) Koblenz polisine dayandırdığı haberde, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 122’ye ulaştığı belirtildi. Haberde Ahrweiler bölgesinde kayıp 155 kişinin arandığı, yaralıların sayısının da bu eyalette 763 olduğu bilgisi paylaşıldı. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde selde yaşamını yitirenlerin sayısının 48’e yükseldiği bildirildi.

Köln Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada arama kurtarma köpeğinin desteğiyle Bad Münstereifel beldesinde henüz kimliği tespit edilmeyen bir ceset bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, daha önce kayıp olduğu bildirilen 850’den fazla kişiye telefonla ulaşıldığı, şu an Bonn/Rhein-Sieg bölgesinde 14, Euskirchen bölgesinde de 2 kişinin arandığı belirtildi. Bavyera eyaletinde 1 olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış olmazken, ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 171’e çıktı.

Bölgede çok sadıa muayenehanenin sular altında kaldığını açıklayan ‘Marburger Bund’ adlı Tabipler Birliği, ‘acil muayenehanelerin ve eczanelerin’ oluşturulmasını istedi.