MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’da sel sonrası yeniden yapılanma için 30 milyar euro fon
GeriAvrupa Almanya’da sel sonrası yeniden yapılanma için 30 milyar euro fon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
AA / Fotoğraflar: DPA
Haber Giriş: 10.08.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Almanya’da sel sonrası yeniden yapılanma için 30 milyar euro fon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da sel sonrası yeniden yapılanma için 30 milyar euro fon

Almanya’da federal hükümet ile federal eyaletler arasında sel sonrası yeniden yapılanma programları için 30 milyar euroluk fon ayrılması konusunda uzlaşma sağlandı.

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberinde, söz konusu fonun 28 milyar euroluk kısmının federal hükümet ile eyalet hükümet bütçeleri arasında paylaşılacağı belirtildi. Geriye kalan 2 milyar euro ise altyapı projeleri için doğrudan federal hükümet tarafından sağlanacak. Almanya’da Federal Meclis’te (Bundestag), söz konusu fonu görüşmek için 25 Ağustos’ta özel oturum düzenleyecek.

Almanya’da sel sonrası yeniden yapılanma için 30 milyar euro fon

Almanya’da temmuzda Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışlar sellere sebep olmuş, en az 180 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Federal hükümet, ilk başta sel felaketinden etkilenen bölgelere öncelikle yaklaşık 400 milyon euro acil yardım kararı almıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi