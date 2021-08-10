Almanya’da sel sonrası yeniden yapılanma için 30 milyar euro fon

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberinde, söz konusu fonun 28 milyar euroluk kısmının federal hükümet ile eyalet hükümet bütçeleri arasında paylaşılacağı belirtildi. Geriye kalan 2 milyar euro ise altyapı projeleri için doğrudan federal hükümet tarafından sağlanacak. Almanya’da Federal Meclis’te (Bundestag), söz konusu fonu görüşmek için 25 Ağustos’ta özel oturum düzenleyecek.

Almanya’da temmuzda Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışlar sellere sebep olmuş, en az 180 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Federal hükümet, ilk başta sel felaketinden etkilenen bölgelere öncelikle yaklaşık 400 milyon euro acil yardım kararı almıştı.