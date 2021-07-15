Almanya’da sel felaketi! 60 kişi kayıp...

ÖZELLİKLE Kuzey Ren Vestfalya, Reinland Pfalz ve Baden Württemberg eyaletlerinde etkili olan yağış nedeniyle kurtarma çalışmalarına katılan iki itfaiye eri Altena yakınlarında yaşamını yitirdi. Rheinland Pfalz Eyaleti’ne bağlı Bonn yakınlarındaki Ahrweiler bölgesinde ise 4 kişi sel sularına kapılarak öldü. Bölgede ikâmet eden insanların çatı katlarına çıkarak kurtulmaya çalıştığı belirtildi.

Kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamaya göre çok sayıda bina sular altında kaldı. Eifel bölgesinde 6 binanın tamamen çöktüğü, 60 kişinin kayıp olduğu belirtildi. 25 evin daha çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, yaşam mücadelesi veren insanları kurtarmak için olağanüstü çaba sarf edildiği bildirildi. ‘OLAĞANÜSTÜ HAL’ İLAN EDİLDİ

Elektriklerin kesilmesi nedeniyle sel felaketinin yaşandığı yerler karanlıkta kaldı, ulaşımın sağlanamadığı, küçük yerleşim birimlerinin dış dünya ile bağlantısının kesildiği kaydedildi. Tüm Almanya’dan felaket bölgelerine kurtarma ekipleri sevk edilirken, ‘olağanüstü hal’ ilan edildi. Ren ve Mosel ırmaklarının birleştiği Koblenz kentinde çok sayıda ev ve iş yeri çökme tehlikesine karşı boşaltıldığı, kıyı bölgelerindeki köy ve kasabalarda tahliye işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Metrekareye ortalama 200 kg yağmur suyu düştüğünü belirten meteoroloji kurumu, etkili yağışların bir süre daha devam edeceğini duyurdu.

