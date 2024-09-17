Almanya’da sel alarmı! Nehirler yükseliyor!

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SAKSONYA eyaletinde gözler Çekya’dan Almanya’ya doğru ilerleyen yoğun su kütlelerine çevrildi. Elbe Nehri’nin Dresden’deki su seviyesi, normal seviye olan 1.42 metreyi dört kat aşarak önemli bir tehlike oluşturmaya başladı. Su seviyesinin bugün 6 metreyi aşması bekleniyor. 2002’deki büyük sel felaketinde bu seviye 9.40 metreye kadar yükselmişti. Aşırı yağışlar nedeniyle Yukarı Bavyera’da bulunan Sempt Nehri’nde de su seviyesi hızla yükseldi. Wörth yakınlarındaki Berg istasyonunda gece yarısı itibarıyla su seviyesi 1.57 metreye ulaştı ve 3. seviye sel uyarısı yapıldı. Sel Bilgilendirme Servisi, bölgedeki yağışların devam etmesiyle su seviyesinin daha da artabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

TUNA YİNE YÜKSELDİPassau’da ise Tuna Nehri’nde su seviyesinin tekrar yükseldiği bildirildi. İlk başta düşüş gösteren su seviyesi gece boyunca artarak 7.79 metreye ulaştı ve üçüncü sel uyarı seviyesini aştı. Passau Belediyesi gece boyunca çok sayıda yol, patika ve otoparkın kapatıldığını duyurdu. Otobüs seferleri de kısmen yönlendirildi. Selin zirve noktasına bugün öğle saatlerinde ulaşması bekleniyor. Tahminlere göre, su seviyesi en yüksek 4. uyarı seviyesinin hemen altında kalacak.Romanya ve Polonya’dan Çek Cumhuriyeti ve Avusturya’ya kadar uzanan felaket bölgesinin büyük bir bölümünde yollar ve tarlalar hâlâ sular altında. Bodrumlar ve evler suyla doldu, bazı barajlar ve bentler kısmen yıkıldı. Günlerdir süren yoğun yağışlarda şu ana kadar en az 18 kişi hayatını kaybetti. Avusturya’da dün akşam bir ceset daha bulundu. Çok sayıda kişi ise hâlâ kayıp.