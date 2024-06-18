Almanya’da şekerli içeceklere vergi gündemde

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EYALET tüketiciyi koruma bakanlarının son konferansında yapılan görüşmelere göre, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Aşağı Saksonya, Rheinland-Pfalz, Saarland, Saksonya ve Thüringen eyaletleri hükümetten ‘şekerli meşrubatlara vergi’ getirilmesini istedi. Bir litre kola ve benzeri meşrubatlarda yaklaşık 106 gram şeker bulunduğuna dikkat çekildi. Eyaletler hükümete çağrı yaparak verginin “üretimle ilgili bir vergi olarak” hayata geçirilmesinin incelemesini istedi.

BU VERGİ HASTALIKLARI ÖNLEYEBİLİR

Eyalet tüketici bakanları konferansında, sektördeki üreticilerin ‘gönüllü taahhütlerine ve verdiği sözlere’ rağmen şeker miktarını sağlıklı bir beslenme için gereken ölçüde düşürmedikleri belirtildi. Bakanların hükümete sundukları raporda, akademik çalışmalara da yer verildi. Buna göre, Münih Teknik Üniversitesi ve İngiliz Liverpool Üniversitesi’nin de meşrubatlara şeker vergisi konulmasını önerdikleri belirtildi. Yapılan araştırmanın sonuçları geçen yıl ‘PLOS Medicine’ adlı bilimsel dergide yayımlandı. Çalışmaya göre, Almanya’da böyle bir vergi önümüzdeki 20 yıl içinde çok sayıda hastalığı önleyebilir ve 16 milyar Euro’ya kadar tasarruf sağlayabilir. Araştırmada, meşrubat vergisinin çok ciddi olumlu etkileri olacağına dikkat çekildi. Raporda, daha az şeker tüketilmesiyle hastalıkların azalacağı ve sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifleteceği vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) de şekerli içeceklere en az yüzde 20 oranında özel bir vergi uygulanması önerdiği de hatırlatıldı.