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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AP, AFP
Haber Giriş: 02.02.2021 - 11:10 | Son Güncelleme:

Almanya’da seçmenlerin yüzde 8’i aşırı sağcı görüşe sahip

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Almanya’da seçmenlerin yüzde 8’i aşırı sağcı görüşe sahip
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Almanya’da, Bertelsmann Vakfı’nın 10 bin 55 seçmen arasında yaptığı araştırmanın sonucuna göre, seçmenlerin yaklaşık yüzde 8’i belirgin bir şekilde aşırı sağcı görüşe sahip.

ARAŞTIRMAYA göre aşırı sağ görüşe sahip seçmenin özellikle Almanya için Alternatif (AfD) partisine yakınlık gösterdiği belirtildi. Araştırma sürecinde seçmenlere, “Almanya, burada çok sayıda yabancı yaşaması nedeniyle tehlikeli bir şekilde yabancılaşmış durumda” ve “Almanya’yı güçlü bir şekilde yönetecek bir lidere sahip olmamız gerekir” gibi ifadelere katılıp katılmadıklarının sorulduğu, verilen cevaplara göre sonuçların hazırlandığı ifade edildi.

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