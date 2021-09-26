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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da seçmenler sandık başında

#ALMANYA#SEÇİM#FEDERAL MECLİS
Almanya’da seçmenler sandık başında

Almanya’da halk, 20’inci dönem Federal Meclis’i (Bundestag) belirlemek için sandık başına gitti.

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SEÇMENLER, sabah erken saatlerde oy kullanmak için seçim merkezlerine gitmeye başladı. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 18.00’e kadar devam edecek. Yaklaşık 60.4 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlere 47 parti katılıyor. 6 bin 211 adayın yarıştığı seçimlerde 16 eyalette 299 seçim bölgesinde 85 bin sandık kuruldu. 709 milletvekili bulunan Federal Meclis’teki milletvekili sayısının, seçim sistemindeki farklı uygulama nedeniyle daha da artması bekleniyor. Almanya seçimlerinde 100’ün üzerinde Türkiye kökenli aday da bulunuyor. Bu adaylardan 20’sinin parlamentoya girmesi bekleniyor. 2.8 milyon seçmenin ilk kez oy kullanacağı seçimlerde seçmenlerin 31.2 milyonu kadın, 29.2 milyonu erkeklerden oluşuyor. Seçmenlerin yüzde 21.3’ü 70 yaşın üzerinde olurken, 30 yaşın altındaki seçmenlerin oranı yüzde 14.4.
Bu yıl seçimlerde mektupla oy kullananların sayısının artacağı ve halkın en az yüzde 40’nın mektupla oy kullanma uygulamasından yararlanacağı tahmin ediliyor. Ülkeyi 16 yıldır yöneten Başbakan Angela Merkel’in yeniden aday olmadığı seçimlerde başbakanlık için, Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı 60 yaşındaki Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) 63 yaşındaki Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Yeşiller’den 40 yaşındaki partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock yarışıyor. Anketlere göre seçimlerdeki yarışın CDU/CSU ile SPD arasında geçmesi bekleniyor. 2017’de yapılan seçimlerde CDU/CSU yüzde 32.9, SPD yüzde 20.5, AfD yüzde 12.6, FDP yüzde 10.7, Sol Parti yüzde 9.2, Yeşiller yüzde 8.9 oy alarak Meclis’te temsil edilmişti.

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#ALMANYA#SEÇİM#FEDERAL MECLİS