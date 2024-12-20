Almanya’da seçmenler kaygılı

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‘ARD Almanya Trendi’ tarafından yapılan temsili ankete göre, seçmenlerin yüzde 33’ü bu pazar günü seçim olsa oyunu CDU/CSU’ya vereceğini söyledi. Bu oran, aralık ayının başına göre yüzde 1’lik bir artışa işaret ediyor. AfD ise yüzde 19 ile ikinci sıradaki yerini korurken, SPD ve Yeşiller yüzde 14’lük oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. Bu anket sonuçlarına göre seçimlerde 2013’ten bu yana ilk kez dört partili bir meclis oluşması olasılığı konuşuluyor. Sahra Wagenknecht’in yeni kurduğu BSW yüzde 5 ile meclise girme eşiğinde görülürken, FDP ve Sol Parti yüzde 3 oy oranlarıyla barajı geçemiyor. Eğer bu partiler yüzde 5 barajını geçemezse, Federal Meclis’te sadece CDU/CSU, SPD, Yeşiller ve AfD milletvekilleri yer alacak.

HANGİ KOALİSYONU İSTİYORLAR

Ankette, seçmenlerin hangi koalisyonu arzuladığı da soruldu. Buna göre seçmenlerin yüzde 29’u CDU/CSU’nun SPD ile, yüzde 19’u ise Yeşiller’le koalisyon kurmasını istiyor. AfD ile bir koalisyon seçeneğini destekleyenler yüzde 15’te kalırken, yüzde 12’lik bir kesim CDU/CSU’nun FDP ile koalisyon yapmasını tercih ediyor. CDU lideri ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, Yeşiller’le olası bir koalisyona şiddetle karşı çıkıyor. CDU/CSU seçmenlerinin büyük bölümü SPD ile bir koalisyonu öncelikli tercih olarak görürken, FDP ikinci, Yeşiller ise üçüncü sırada geliyor.

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HİÇBİRİ İDEAL DEĞİL!

Mevcut durumda Olaf Scholz liderliğindeki SPD, seçimlere zayıf bir kamuoyu desteğiyle giriyor. Ankete katılanların sadece yüzde 19’u Scholz’un iyi bir başbakan olduğunu düşünüyor. Anketlerde başbakanlık için en yüksek desteği yüzde 28 ile Friedrich Merz alırken, Robert Habeck yüzde 27 ile ikinci sırada yer alıyor. AfD lideri Alice Weidel’i başbakan olarak görebileceklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 17 oldu. Ancak genel olarak seçmenlerin büyük çoğunluğu, hiçbir liderin başbakanlık için ideal olmadığını belirtiyor.