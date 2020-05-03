Almanya’da sayı 6 bin 812’ye ulaştı

KÜRESEL tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 164 bin 967 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6’ncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 130 bin 600’ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 812’ye çıktı.