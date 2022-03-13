Almanya’da savaş karşıtı protestolar devam ediyor

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Rusya’nın Ukrayna topraklarına başlattığı saldırılar sürerken, dünyanın birçok kentinde de savaş karşıtı protestolar düzenlenmeye devam ediyor. Almanya’da da başta başkent Berlin olmak üzere Hamburg, Frankfurt, Stuttgart ve Leipzig kentlerinde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları protesto edildi. Sendika ve kiliselerin yanı sıra yaklaşık 40’tan fazla kuruluş tarafından düzenlenen protestolarda, göstericiler ellerinde “Savaşı durdurun!”, “Putin’i durdurun!”, “Biz savaşsız bir dünya istiyoruz”, “Ukrayna halkına özgürlük” ve “Ukrayna ile dayanışma içerisindeyiz” yazılı pankartlar taşıdı. Gösterileri düzenleyen kuruluşlar, yaptıkları ortak çağrıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i savaşı derhal sona erdirmeye ve Ukrayna’dan çekilmeye çağırdı. Berlin’deki gösteriye yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı, 550 polisin görev aldığı açıklandı. Hamburg’da 5 bin, Stuttgart’da ise 35 bin kişinin gösterilerde yer aldığı aktarıldı. Göstericiler Rusya’ya yaptırımların artırılmasını talep etti.