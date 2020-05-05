Almanya’da satışları sert düşen otomobile destek talebi

ÖZELLİKLE otomobil fabrikalarının yoğun olarak bulunduğu Aşağı Saksonya, Baden-Württemberg ve Bavyera Eyaletleri, Covid-19 pandemisi nedeniyle gerileyen otomobil satışlarını desteklemek için, satışlar sırasında 3 bin ile 4 bin Euro arasında destek verilmesini önerdi. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, yeni emisyon standartlarına uyan akaryakıt motorlu araçlar için 3.0 bin Euro ve elektrikli araçlar için de 4.0 bin Euro, destek verilmesi gerektiğini söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile otomotiv sektörü temsilcilerinin toplantısında Covid-19 salgınının sektöre etkisine ilişkin görüşmeleri bekleniyor.