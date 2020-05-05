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Avrupa
DHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 05.05.2020 - 10:38,Son Güncelleme:

Almanya’da satışları sert düşen otomobile destek talebi

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Almanya’da satışları sert düşen otomobile destek talebi
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Covid-19 pandemisinden etkilenen Almanya’da otomobil satışları yüzde 37.7 ile 1991 yılından bu yana en sert düşüşle karşı karşıya kalınca, sektöre destek talepleri yükselmeye başladı.

 

ÖZELLİKLE otomobil fabrikalarının yoğun olarak bulunduğu Aşağı Saksonya, Baden-Württemberg ve Bavyera Eyaletleri, Covid-19 pandemisi nedeniyle gerileyen otomobil satışlarını desteklemek için, satışlar sırasında 3 bin ile 4 bin Euro arasında destek verilmesini önerdi. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, yeni emisyon standartlarına uyan akaryakıt motorlu araçlar için 3.0 bin Euro ve elektrikli araçlar için de 4.0 bin Euro, destek verilmesi gerektiğini söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile otomotiv sektörü temsilcilerinin toplantısında Covid-19 salgınının sektöre etkisine ilişkin görüşmeleri bekleniyor.

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