Almanya’da sanayi üretimi yüzde 10.8 geriledi

ALMANYA Federal İstatistik Ofisi (Destatis) sanayi üretimine ilişkin 2020 yılı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 10.8 düştü. Destatis açıklamasında, ülkede Kovid-19’un ilk dalgasının yaşandığı nisan ve mayıs aylarında sanayi üretiminin 2019’un aynı aylarına göre sırasıyla yüzde 19.7 ve yüzde 23.4 düştüğü hatırlatılırken, motorlu taşıtlar ve motorlu taşıt parçaları üreticilerinin geçen yılki üretimlerinin ise 2019’a göre yüzde 25 gerilediği aktarıldı.

379.9 MİLYAR EURO GELİR

Açıklamada, “Almanya’da 2020’de motorlu kara taşıtları ve motorlu taşıt parçaları imalatında faaliyet gösteren sanayi şirketlerinin satışları, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış olarak 2019’daki seviyesinin yüzde 17.8 altında gerçekleşti” denildi. Satış değeri ile otomotiv endüstrisinin, Almanya’nın en önemli sanayi sektörü olması dikkati çekiyor. 50’den fazla çalışanı olan 968 şirkette yaklaşık 809 bini kişiyi istihdam eden sektör 2020’de toplam 379.3 milyar euro gelir elde etti.

YÜZDE 1.5’LİK DARALMA

Diğer önemli sanayi kollarından makine mühendisliğinde de üretim geçen yıl yüzde 13.8 düştü. Düşüş kimya sektöründe yüzde 2.8 ve gıda sektöründe ise yüzde 1.1 olarak kayıtlara geçti. Mobilya hariç ağaç sanayisinde ise üretimin geçen yıl 3.1 artması dikkati çekti. Bu arada, ülkede sanayi üretimi Aralık 2020’de ise bir önceki yılın aynı ayına göre 1.5’lik daralma kaydetti.

İYİMSERLİK ARTIYOR

Diğer yandan Merkezi Münih’te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Almanya İş Anketi nihai sonuçlarını yayımladı. Buna göre, ocakta 90.3 puan olan İş Dünyası Endeksi, Kovid-19’da ikinci dalgayla sıkılaştırılan kısıtlamalara rağmen bu ay 92.4 puana yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin 90.5’e yükselmesi yönündeydi. Söz konusu dönemde Almanya’da Ifo Beklentiler Endeksi 91.5’ten 94.2 puana, Mevcut Durum Endeksi de 89.2’den 90.6 puana çıktı.

TOPARLANMA BEKLENİYOR

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman yöneticiler arasındaki duyarlılığın şubatta arttığını belirterek, “Şirketlerin mevcut durum değerlendirmeleri geçen aya göre daha olumluydu. Gelecek altı aya yönelik karamsarlık önemli ölçüde azaldı. Alman ekonomisi, kısıtlamalara rağmen, özellikle sanayinin güçlü kalması sayesinde, dirençli olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı. Almanya’da ekonomi, Kovid-19 salgınının sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020’de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır devam eden büyüme trendine ye son vermişti. Ekonomistler, Alman ekonomisinin de bu yıl toparlanma beklerken, bunun büyük ölçüde salgının seyrine ve aşıların başarısına bağlı olacağını belirtiyor.