Almanya’da sanayi üretimi beklentinin üzerinde geriledi

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Almanya Federal İstatistik Kurumu verileri ağustos ayında sanayi üretiminin yüzde 4 gerilediğine işaret etti. Temmuz ayında üretimde yüzde 1.3 artış yaşanmıştı. Reuters anketine katılan ekonomistler verinin ağustosta yüzde 0.4 düşüşe işaret edeceğini tahmin ediyorlardı. Kurumdan yapılan açıklamada “Üreticiler ara mallardaki tedarik sıkıntısına bağlı olarak üretimde sorun yaşadıklarını bildirmeye devam ediyor” ifadesi yer aldı. Otomobil ve otomobil parçaları üretimi aylık bazda yüzde 17.5 geriledi. Alman otomobil üreticileri mikroçip ve diğer ara malların tedariğinde sorun yaşadıkları için salgın sonrası talebi karşılamakta zorlanıyor.