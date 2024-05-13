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Almanya’da şampiyon oldu

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#Almanya#Selina Çukur#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da şampiyon oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 10:34

Almanya’nın Zinnowitz kentinde düzenlenen Almanya Boks Şampiyonası’nda 13 yaşındaki Selina Çukur, şampiyon oldu.

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OLİMPİK kurallar çerçevesinde 44 kiloda çıktığı ringde güçlü rakiplerini eleyerek önemli bir başarıya imza atan Selina Çukur’un babası Levent Çukur da boksör. Levent Çukur, amatörde büyük başarılara imza attıktan sonra profesyonelde çıktığı 12 maçın tümünü kazanarak, WBF dalında dünya şampiyonluğuna ulaşmış bir isim. Henüz 13 yaşında Almanya şampiyonluğuna ulaşan Selina’nın babası Levent Çukur, “Biz aile olarak seksenli yıllardan beri boks sporuna gönül verdik. Çeşitli şampiyonluklar aldık fakat Almanya Şampiyonluğu’na ulaşmayı Selina başardı. Kızım, kendine has sitiliyle tüm boks otoritelerinin dikkatini çekmeyi başardı. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda ülkemize şampiyonluklar getirmektir. Bu doğrultuda gece gündüz ter döküyoruz” dedi.

Almanya’da şampiyon oldu

Almanya’da şampiyon oldu

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#Almanya#Selina Çukur#AVRUPADAN HABERLER

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