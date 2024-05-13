Almanya’da şampiyon oldu

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OLİMPİK kurallar çerçevesinde 44 kiloda çıktığı ringde güçlü rakiplerini eleyerek önemli bir başarıya imza atan Selina Çukur’un babası Levent Çukur da boksör. Levent Çukur, amatörde büyük başarılara imza attıktan sonra profesyonelde çıktığı 12 maçın tümünü kazanarak, WBF dalında dünya şampiyonluğuna ulaşmış bir isim. Henüz 13 yaşında Almanya şampiyonluğuna ulaşan Selina’nın babası Levent Çukur, “Biz aile olarak seksenli yıllardan beri boks sporuna gönül verdik. Çeşitli şampiyonluklar aldık fakat Almanya Şampiyonluğu’na ulaşmayı Selina başardı. Kızım, kendine has sitiliyle tüm boks otoritelerinin dikkatini çekmeyi başardı. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda ülkemize şampiyonluklar getirmektir. Bu doğrultuda gece gündüz ter döküyoruz” dedi.