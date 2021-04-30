Almanya'da salgının başından bu yana 2 bin 186 Türk öldü

ÜLKEDE virüs tespit edilen kişi sayısı 24 bin 329 artışla 3 milyon 381 bin 597’e yükseldi. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 153.4 olarak belirlendi. Almanya’da yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19’lu hasta sayısının 5 bin 30 olduğu bunlardan 2 bin 921’inin entübe edildiği ifade edildi. Ülkede 22.4 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 6 milyon 500 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı. Buna göre ülkede tam olarak aşılananları oranı yüzde 7.7 oldu.