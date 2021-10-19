Almanya’da ‘salgın durumu’ sona eriyor

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Eyalet sağlık bakanlarıyla değerlendirme toplantısı yapan Spahn, bakanlığın bu konuda karar almasında belirleyici neden, Robert Koch Enstitüsü’nün aşılı olanlarla ve koronavirüs hastalarının sağlık sistemini ne kadar zorladığıyla ilgili hazırladığı risk analizi oldu. RKI, korona hastalığını ağır geçirenlerin sadece aşı yaptırmayanlar olduğu ve sağlık sisteminin de zorlanmadığı değerlendirmesinde bulundu. Ancak Spahn, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının geçerli olmaya devam edeceğini açıkladı. SPD Sağlık Politikaları uzmanı Karl Lauterbach ise Bakan Spahn’ın açıklamalarını eleştirdi. Lauterbach, gerekli olan tedbirlerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.