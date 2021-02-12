Almanya’da salgın döneminde Yahudi düşmanlığı arttı

FEDERAL Meclis’in Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıtta, Almanya’da geçen yıl Yahudi düşmanlığı motifli 2 bin 275 suç işlendiği belirtilirken, bunun 2001 yılından bu yana en yüksek rakam olduğu yer aldı. 2019 yılında bu rakamın 2 bin 32 olduğu da hatırlatıldı. 2020 yılında işlenen suçların 55’inin şiddet eylemi olduğu da kaydedildi. Yahudi düşmanlığına dönük suçlarla ilgili olarak 1367 zanlı hakkında işlem yapıldığı, sadece 5 kişi gözaltına alınırken, kimsenin tutuklanmadığı da açıklandı.

SAYGI DA AZALDI

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, Yahudi düşmanlığının korona karşıtlarının protesto gösterileri sırasında sinagoglara ve kipalılara saldırıların arttığına dikkat çekerken, bu gelişmelerin kendilerini tedirgin ettiğini de söyledi. Schuster, bu verilerin “Toplumda radikalleşmenin arttığını ve azınlıklara karşı saygının azalmakta olduğunu ortaya koyduğunu” da vurguladı.