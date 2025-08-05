Almanya’da sağlıklı yaşam alarm veriyor

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2023’te bu oran hala yüzde 6 civarındaydı. Ancak bu yılki raporda alkol tüketimi ve tütün kullanımı kriterlerinin sertleştirilmesi, istatistikleri ciddi oranda etkiledi. Örneğin, sağlıklı yaşam için artık tamamen alkol tüketiminden kaçınmak gerekiyor. Bu yeni kriterle birlikte sadece yüzde 29 bu şartı sağlayabiliyor. Oysa önceki ölçütlere göre bu oran yüzde 80’e kadar çıkıyordu.

Sigara ve elektronik sigara kullanımında ise daha az değişim yaşandı. 2023’te yüzde 82 olan sağlıklı kullanım oranı, yeni kriterlere göre yüzde 80’e geriledi. Çünkü elektronik sigara kullanımı artık sigarayla birlikte değerlendirmeye alındı.

Katılımcıların yüzde 68’i, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği fiziksel aktivite düzeyini karşılıyor. Ancak sağlıklı beslenme alışkanlığı yalnızca yüzde 34’te kalıyor. En zayıf nokta ise stresle başa çıkma. Ankete katılanların sadece yüzde 20’si, günlük stresle sağlıklı biçimde baş edebiliyor.

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Cinsiyet farkları da dikkat çekiyor. Kadınların yüzde 3’ü tamamen sağlıklı yaşarken, bu oran erkeklerde sadece yüzde 1. Alkol tüketiminde fark daha da belirgin. Kadınların yüzde 37’si, DSÖ’nün “hiç alkol tüketmeme” önerisine uyarken, erkeklerde bu oran yüzde 21. Sigara ve elektronik sigarada da kadınlar biraz daha bilinçli.

Buna karşılık fiziksel aktivitede erkekler önde. Erkeklerin yüzde 72’si önerilen hareket düzeyini yakalarken, kadınlarda bu oran yüzde 66. Sağlıklı beslenme konusunda ise kadınlar (yüzde 36) erkeklere (yüzde 32) göre biraz daha başarılı.