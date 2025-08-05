×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da sağlıklı yaşam alarm veriyor

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Sağlıklı Yaşam#Alarm
Almanya’da sağlıklı yaşam alarm veriyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 09:44

Almanya’da yaşayanların yaşam alışkanlıklarını düzenli olarak analiz eden Deutsche Krankenversicherung (DKV), 2025 yılına ait "Sağlıklı Yaşam Raporu"nu yayımladı. Köln Spor Yüksekokulu ve Würzburg Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan araştırma, yaklaşık 2 bin 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Rapora göre  Almanya’da halkın yalnızca yüzde 2,1’i tüm kriterleri karşılayan "tam sağlıklı" bir yaşam sürüyor.

Haberin Devamı

2023’te bu oran hala yüzde 6 civarındaydı. Ancak bu yılki raporda alkol tüketimi ve tütün kullanımı kriterlerinin sertleştirilmesi, istatistikleri ciddi oranda etkiledi. Örneğin, sağlıklı yaşam için artık tamamen alkol tüketiminden kaçınmak gerekiyor. Bu yeni kriterle birlikte sadece yüzde 29 bu şartı sağlayabiliyor. Oysa önceki ölçütlere göre bu oran yüzde 80’e kadar çıkıyordu.

Sigara ve elektronik sigara kullanımında ise daha az değişim yaşandı. 2023’te yüzde 82 olan sağlıklı kullanım oranı, yeni kriterlere göre yüzde 80’e geriledi. Çünkü elektronik sigara kullanımı artık sigarayla birlikte değerlendirmeye alındı.

Katılımcıların yüzde 68’i, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği fiziksel aktivite düzeyini karşılıyor. Ancak sağlıklı beslenme alışkanlığı yalnızca yüzde 34’te kalıyor. En zayıf nokta ise stresle başa çıkma. Ankete katılanların sadece yüzde 20’si, günlük stresle sağlıklı biçimde baş edebiliyor.

Haberin Devamı

Cinsiyet farkları da dikkat çekiyor. Kadınların yüzde 3’ü tamamen sağlıklı yaşarken, bu oran erkeklerde sadece yüzde 1. Alkol tüketiminde fark daha da belirgin. Kadınların yüzde 37’si, DSÖ’nün “hiç alkol tüketmeme” önerisine uyarken, erkeklerde bu oran yüzde 21. Sigara ve elektronik sigarada da kadınlar biraz daha bilinçli.

Buna karşılık fiziksel aktivitede erkekler önde. Erkeklerin yüzde 72’si önerilen hareket düzeyini yakalarken, kadınlarda bu oran yüzde 66. Sağlıklı beslenme konusunda ise kadınlar (yüzde 36) erkeklere (yüzde 32) göre biraz daha başarılı.

Gözden KaçmasınAlmanyada hükümete güven diplerdeAlmanya'da hükümete güven diplerdeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Sağlıklı Yaşam#Alarm

BAKMADAN GEÇME!