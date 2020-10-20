Almanya’da riskli bölge sayısı 129’a çıktı: Kısıtlamalar başlıyor

İLÇEDEKİ tüm restoran, bar, eğlence yerleri, oteller, okullar ve yuvalar da kapılarını kapattı. Oteller sadece iş gezisi için ilçede bulunanları kabul edecek. Sıkı kısıtlamalar ilçede 14 gün sürecek. İlkbahar aylarından sonra Bavyera eyaletinde ilk kez bir ilçede sıkı kısıtlamalara geçilmiş oldu. Bavyera Eyalet Tarım Bakanı Michaela Kaniber, ilçede koronavirüsün kontrolden çıktığını belirtirken, son 24 saatte 57 yeni vakanın tespit edildiğini kaydetti.

EN YÜKSEK ORAN

Almanya’da korona vakalarını izleyen Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre Berchtesgaden’da son yedi günde 100 bin nüfusa 272 hasta oranına ulaşıldığını duyurdu. Bu rakam Almanya’da koronavirüs krizinin çıktığı günden bu yana en yüksek oran olduğu belirtildi. Almanya’da en riskli ikinci bölge ise Delmenhorst. Burada 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı 211.5. Berlin Neukölln ilçesi ise riskli bölgeler sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Neukölln’de 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı 156.6 olarak açıklandı. Neukölln’ü 145.3 vaka sayısıyla Cloppenburg izliyor.

RUHR BÖLGESİ TAMAMEN RİSKLİ İLAN EDİLDİ

Almanya genelinde koronavirüs vakalarının sayıları da hızla artıyor. Ülkede son bir haftada 100 bin nüfusa vaka sayısı 50’yi aşan bölge sayısı 129’u buldu. Alman sanayinin kalbi kabul edilen Ruhr Havzası ise tamamen riskli bölge kapsamına alındı. Robert Koch Enstitüsü Almanya’da son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısını 6 bin 868 olarak duyurdu. Son 24 saat içinde 47 kişi de koronadan hayatını kaybetti. Ülkede koronadan yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 9 bin 836’ya ulaştı. Şimdiye kadar tespit edilen toplam vaka sayısı ise 373 bin 167. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 298 bin 300 olarak duyuruldu.