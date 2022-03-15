Almanya’da rekor düzeyde borçlanma bekleniyor!

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KORONA salgının ekonomiye açtığı yaralar sarılmadan bir de Rusya-Ukrayna savaşının çıkması Almanya’da hükümetin bütçe planlarını altüst etti. 2020 yılındaki korona salgının ekonomiye verdiği zararı karşılamak için borçlanan Almanya, salgının ekonomik yaraları sarılmadan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yeniden borçlanmaya gidecek. Başbakan Olaf Scholz’un Alman Ordusu için 100 milyar euro ek fon açıklaması ve hayat pahalılığına karşı tedbir amaçlı yeni destek paketini hazırlanacağını duyurulması Almanya’nın bu yıl rekor düzeyde borçlanacağı yorumlarına neden oldu.

2021’DE 215 MİLYAR EURO BORÇLANMIŞTI

Önceki gün Başbakan Yardımcısı Robert Habeck kıtlık olacağı yönündeki spekülasyonların hayat pahalılığını tetiklediğini belirterek aileleri rahatlatacak ek yardımlar olacağını açıklamıştı. Federal Maliye Bakanı Christian Lindner ise artan akaryakıt fiyatlarının 2 euronun altında tutabilmek için devlet desteği açıkladı. Federal Maliye Bakanlığı’nın hesaplamalarına göre benzin akaryakıt fiyatlarındaki 10 cent’lik indirim, bakanlığa ayda yaklaşık 550 milyon euroya mal olacak. Hükümetin orduya ayrıcağı fon ve bütün bu destek paketlerini karşılaması için ise bu yıl içinde en az 200 milyar euro borçlanacağı kaydedildi. Korona salgının ilk yılı olan 2020’de 130 milyar borçlanan hükümet, 2021 yılında ise 215 milyar euro ile rekor düzeyde borçlanmıştı.

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48 MİLYAR EURO REZERV

Federal Maliye Bakanı Lindner, çarşamba günü kabine toplantısında 2022 yılıyla ilgili önemi mali verileri sunacak ve orta vadede mali planlamayı da tanıtacak. Bakan Lindner’in 2023’ten itibaren anayasadaki borçlanma sınırına uygun bir bütçe planı çıkarmak istediği belirtildi. Buna göre yeni borçlanmaya miktarı radikal bir sekilde 7.5 milyar euroya düşecek. Ancak bunun başarılı olması için, mülteci krizi sırasında eski maliye bakanı Wolfgang Schaeuble (CDU) tarafından oluşturulan bir fonun tamamınin serbest bırakılması gerektiği belirtildi. Federal hükümetin burada hâlâ yaklaşık 48 milyar euro rezervi bulunduğu ve bu fonların 2023’ten itibaren düzenli harcamaların finansmanı için kullanılması öngörülüyor.