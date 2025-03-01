Almanya’da Ramazan heyecanı! Caddeler ışıl ışıl

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RAMAZAN Projesi Derneği tarafından ilk kez geçen yıl Ramazan ayında gerçekleştirilen proje çerçevesinde ışıklı mesajlar, caddede bu yıl da 30 gün boyunca yer alacak.

Frankfurt kentindeki Grosse Bockenheimer Caddesi de Ramazan ayına özel süslendi. Frankfurt Belediye Meclisinin aldığı kararla, cadde hilal, yıldız ve fanus fenerlerinin yanı sıra “Mutlu Ramazanlar” yazısıyla süslenip ışıklandırıldı.









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İLK TERAVİH NAMAZINDA CAMİLER DOLDU

Almanya’da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln kentinde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) genel merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi’ni dolduran Müslümanlar, hep birlikte namaz kılıp, dua etti.





DİTİB’DEN RAMAZAN MESAJI

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, ramazan ayı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Kuzey, mesajında, “Ramazan ayının gelişi en çok yoksullukla sınanan kardeşlerimizi sevindirir. Bizler nasıl Ramazan ayının gelmesini bekliyorsak, birçok insan da bizlerin yardıma gelmesini dört gözle bekler” dedi.

Ramazanın bereket ve rahmet ayı olduğunu belirten Kuzey, “Rabbim bu ramazanı hayatımızın en anlamlı ramazanı eylesin. Ömrümüz ramazan gibi bereketli, ahiretimiz bayram gibi sevinçli olsun” ifadelerini kullandı.