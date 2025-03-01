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Almanya’da Ramazan heyecanı! Caddeler ışıl ışıl

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#Ramazan#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da Ramazan heyecanı Caddeler ışıl ışıl
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 09:24

Köln kentinde, Türklerin ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Venloer Caddesi, çeşitli dillerde Ramazan ayına özel kutlama mesajlarının yer aldığı ışıklarla aydınlatıldı.

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RAMAZAN Projesi Derneği tarafından ilk kez geçen yıl Ramazan ayında gerçekleştirilen proje çerçevesinde ışıklı mesajlar, caddede bu yıl da 30 gün boyunca yer alacak.

Almanya’da Ramazan heyecanı Caddeler ışıl ışıl

Frankfurt kentindeki Grosse Bockenheimer Caddesi de Ramazan ayına özel süslendi. Frankfurt Belediye Meclisinin aldığı kararla, cadde hilal, yıldız ve fanus fenerlerinin yanı sıra “Mutlu Ramazanlar” yazısıyla süslenip ışıklandırıldı.

Almanya’da Ramazan heyecanı Caddeler ışıl ışıl

Almanya’da Ramazan heyecanı Caddeler ışıl ışıl

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İLK TERAVİH NAMAZINDA CAMİLER DOLDU
Almanya’da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln kentinde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) genel merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi’ni dolduran Müslümanlar, hep birlikte namaz kılıp, dua etti.

Almanya’da Ramazan heyecanı Caddeler ışıl ışıl

DİTİB’DEN RAMAZAN MESAJI
DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, ramazan ayı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Kuzey, mesajında, “Ramazan ayının gelişi en çok yoksullukla sınanan kardeşlerimizi sevindirir. Bizler nasıl Ramazan ayının gelmesini bekliyorsak, birçok insan da bizlerin yardıma gelmesini dört gözle bekler” dedi.
Ramazanın bereket ve rahmet ayı olduğunu belirten Kuzey, “Rabbim bu ramazanı hayatımızın en anlamlı ramazanı eylesin. Ömrümüz ramazan gibi bereketli, ahiretimiz bayram gibi sevinçli olsun” ifadelerini kullandı.

Almanya’da Ramazan heyecanı Caddeler ışıl ışıl

Almanya’da Ramazan heyecanı Caddeler ışıl ışıl

Almanya’da Ramazan heyecanı Caddeler ışıl ışıl

Almanya’da Ramazan heyecanı Caddeler ışıl ışıl

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#Ramazan#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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