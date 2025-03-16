Almanya’da ramazan etkinliklerine katıldı

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Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) davetiyle Stuttgart’ta bulunan Soylu, kentteki ramazan şenliklerinde Türklerle bir araya geldi. Mauser Caddesi’ndeki Türk esnafı da ziyaret eden Soylu, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Ayasofya Camisi’nde cemaatle sohbet etti. Süleyman Soylu, ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada Stuttgart’ta düzenlenen farklı etkinliklerde birlik, beraberlik ve karşılıklı saygıyı hissedebilmenin mümkün olduğunu söyledi. Sivil toplum örgütleri ve diğer ilgililerin hep bir arada olduğunu görmekten mutlu olduğunu belirten Soylu, “Bu, bizim için hakikaten bulunmaz bir fırsat ve nimet. Buradaki Türkler, gün geçtikçe gerek iş alanında gerek eğitim alanında gerek sağlık alanında çok önemli etkinliklerin altına imza atıyorlar” dedi.

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‘DÖRT DÖRTLÜK BİR BAKIŞ AÇISI’

Gün geçtikçe Almanya’daki Türk toplumunun hem ekonomik hem de sosyal anlamda çok geliştiğinin görüldüğünü anlatan Soylu, “Dünden daha iyi, yarın bugünden çok daha da iyi olacak. Birçok genci gördüm. Büyüğünü ve küçüğünü bilen, değerlerinin farkında olan, dünyayı bilen ve takip eden ama aynı zamanda bulunduğu ülkeye sorumluluğunu da hisseden bir anlayışa sahip olunduğunu gördüm. Bu, dört dörtlük bir bakış açısı. Çok mutlu oldum ve hakikaten çok sevindim.” ifadelerini kullandı.