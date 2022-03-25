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Almanya’da raflar boş kaldı

#Almanya#Temel Gıda Maddeleri#Tedarik Sıkıntısı
Almanya’da raflar boş kaldı

Almanya’da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebi ile bazı temel gıda maddelerinde tedarik sıkıntısı yaşanınca raflar boş kaldı.

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RUSYA-Ukrayna arasındaki çatışmalar Avrupa’da tedarik sıkıntısını beraberinde getirdi. Ukrayna’dan ithal edilemeyen ürünler nedeniyle marketlere gıda sıkıntısı yaşandı. Marketlerde ayçiçek yağı, kolza yağı, un ve makarna gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu reyonlar tamamen boş kaldı. Bazı marketlerde de ayçiçek yağı için müşteri başına sadece 4 litre kısıtlaması getirilirken, fiyatların iki katına çıktığı görüldü.

Almanya’da raflar boş kaldı

Federal Meyve, Sebze ve Patates İşleyicileri Birliği’nden (BOGK) yapılan açıklamada, “Almanya’da sadece birkaç ayçiçek yağı üreticisi var ve talebin yüzde 94’ü ithal ediliyor. Bir kıtlık genellikle daha yüksek fiyatlara yol açıyor. Bu durumda sorun daha da büyük, piyasada neredeyse hiç ayçiçek yağı kalmadı. Market raflarında ayçiçek yağının olması gereken yerde büyük boşluk var” ifadeleri kullanıldı. Almanya Yağlı Tohum İşleme Endüstrisi Derneği (OVID) ise Ukrayna’nın önemli bir ayçiçek ve kolza yağı ihracatçısı olduğunu, kriz nedeniyle ürünün tedarik edilemediğini açıkladı. Beslenme Uzmanları ise tedarik sıkıntısı yaşanan yağların yerine alternatif ürünlerinin de kullanılabileceğini belirterek, hindistancevizi yağı, tereyağı veya margarin kullanımını öneriyor.

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Almanya’da raflar boş kaldı

Almanya’da raflar boş kaldı

 

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#Almanya#Temel Gıda Maddeleri#Tedarik Sıkıntısı

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