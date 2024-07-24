Almanya’da radikal derneklere baskın!

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ALMANYA anayasa düşmanı hedefler peşinde olduğu ve faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Hamburg İslam Merkezi (IZH) ile ülke genelindeki yan kuruluşlarını yasaklarken, Almanya’nın 8 eyaletinde 53 yere basın düzenlendi. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, IZH ile yan kuruluşlarına 16 Kasım 2023 tarihinde yapılan baskınlar sırasında el konulan belgelerin titiz bir şekilde incelendiğini belirtirken, aşırı İslamcı bir tutum sergileyen ve anayasa düşmanı faaliyetlerde bulunduğu kesinleşen çatı örgütü IZH ve ülke genelindeki yan kuruluşlarını yasaklama kararı aldıklarını açıkladı.





BİR DİNE KARŞI HAREKET ETMİYORUZ

SPD’li Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün Almanya’da totaliter bir ideoloji propagandası yapan Hamburg İslam Merkezi’ni yasakladık. İnsan onuruna, kadın haklarına, bağımsız hukuka ve demokratik devletimize karşı olan bu aşırı İslamcı ideolojiyi kabul edemeyiz. Ayrıca Hamburg İslam Merkezi ile yan kuruluşları Hizbullah teröristlerini desteklemekte ve Yahudi düşmanlığını körüklemektedir” satırlarına yer verdi. Geçen yıl el konulan belgeler ışığında IZH ile yan kuruluşlarını yasaklamanın kaçınılmaz olduğunu da vurguladı. Bakan Faeser, “Şu farkın yapılmasına çok önem veriyorum: Biz bir dine karşı hareket etmiyoruz. Biz kararlı bir şekilde üzerlerine gittiğimiz aşırı İslamcılarla ülkemize ait olan ve dinlerini yaşayan çok sayıda Müslümanlar arasında ayırım yapıyoruz. Barışcı şii inanç ve dini vecibelerin yerine getirilmesi yasak kapsamına girmemektedir” açıklamasında bulundu.