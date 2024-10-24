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Almanya’da polisle çatışan kadın hayatını kaybetti

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#Almanya#Polis#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da polisle çatışan kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 13:14

Almanya’nın Schwalmstadt kentinde polis karakolu yakınlarında 20 yaşındaki bir kadın, polislere silahla ateş açtı. Polis de saldırgana ateşle karşılık verdi ve kadın ağır yaralandı. Olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin müdahalelerine rağmen, kadın ambulans içinde hayatını kaybetti.

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OLAY, bu sabah saat 06.00 civarında Hessenallee caddesinde, Schwalmstadt’ın Ziegenhain bölgesinde yaşandı. Olayın ardından, Hessen Eyaleti Kriminal Dairesi soruşturmayı devraldı. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği ve arka planı henüz netlik kazanmadı. Marburg Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, çatışmada polis memurlarının yaralanmadığı bildirildi. Ölen kadının otopsisinin yapılacağı belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği açıklandı. Yaklaşık 19 bin nüfusa sahip Schwalmstadt, üniversite kenti Marburg’un yaklaşık 45 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

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#Almanya#Polis#AVRUPADAN HABERLER

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