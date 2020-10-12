Almanya’da polis şiddetine tepki

BLUMEN Caddesi’nde bir binanın zemin katında çıkan yangında, karşı binada oturan bir kadının çektiği anlaşılan videoda, polisin şiddet mağduru adamı yumrukladığı, akabinde yere yatırıp diziyle kafasına bastırdığı görülüyor. ABD’deki George Floyd olayını hatırlatan görüntülerde söz konusu adama 3 polisin sert şekilde müdahale ettiği, adamın polislerden kurtulmak için çaba gösterdiği anda bir kadın polis memurunun gelip adamı defalarca yumrukladığı yer alıyor. Videoda ayrıca polislerin adamı yere yatırıp üzerine çıkarak gözaltına almaya çalıştığı, yumruk atan kadın polis memurunun kafasına diziyle bastırdığı adamın kelepçelendiği görülüyor. Bu esnada polislerden birinin adamın yanındaki kadını tutup sakinleştirdiği, bir diğer polisin ise çevre güvenliği aldığı görülüyor.





TUNUSLU GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu videonun sosyal medyada yayılması ve tepkilerin büyümesi üzerine yazılı açıklamada bulunan Krefeld Emniyet Müdürlüğü, çıkan yangında polisin 28 yaşındaki Alman bir kadın ve 47 yaşındaki Tunuslu bir adamı dışarı çıkarmaya çalıştığını, bu esnada adamın polise karşı koyduğu ve bu yüzden zor kullanıldığı kaydedildi. Kadının kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığını açıklayan polis, Tunuslunun da gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olayda şiddet uyguladığı iddia edilen polis memurları hakkında da inceleme başlatıldığı öğrenildi.





‘MEMUR GÜVEN PARÇALIYOR’

Kendisi de baş komiser olan Oliver von Dobrowolski, “Yine birçoklarının ‘ama öncesinde ne olduğu bilinmiyor’ diyeceği ve aslında öncesinde ne olduğunun fark etmediği bir video. Bu panayırdaki boks gösterisi ve temiz bir polis işi değil. Söz konusu memur burada güven parçalıyor” dedi.





‘BAR KAVGASINI HATIRLATIYOR’

Yeşiller’e yakınlığıyla bilinen polis ve güvenlik görevlilerinin kurduğu, PolizeiGrüne Derneği de polis müdahalesini eleştirdi. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, “Her video ile ilgili yorum yapamasak da burada bir istisna yapıyoruz. Bu müdahaleyi tamamen profesyonellikten uzak ve doğrudan zorlamanın orantısız biçimde kullanılması olarak değerlendiriyoruz. Bir bar kavgasını hatırlatıyor” ifadesi kullanıldı.





FLOYD OLAYINI HATIRLATMIŞTI

Almanya’da yaz aylarında farklı kentlerde polisin vatandaşlara şiddet kullandığı vakalar tepkilere neden olmuştu. Düsseldorf’da polis 15 yaşındaki bir gencin kafasını diziyle bastırmış, bu olay boğazına bastırılarak öldürülen George Floyd olayını hatırlatmıştı. Mülheim an der Ruhr ve Frankfurt’tan da polisin vatandaşlara şiddet uygulayan görüntüleri sosyal medya üzerinden yayılmış ve tepkilere neden olmuştu.