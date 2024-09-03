Almanya’da PKK yöneticisine hapis!

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MAHKEME kararına göre, sanık, PKK’nın Almanya’daki organizasyon, personel yönetimi ve propaganda faaliyetlerini koordine etti. Dava sürecinde, sanığın herhangi bir saldırıya katılımı suçlaması yöneltilmedi. Kenan A., Mart 2023’te Almanya’nın çıkardığı Avrupa tutuklama emriyle Kıbrıs’ta yakalanmış ve Almanya’ya iade edilmişti. Dava Kasım 2023’te başladı. Federal Savcılık, sanık için dört buçuk yıl hapis cezası talep ederken, savunma beraat istedi. Ancak karar henüz kesinleşmedi. PKK, 1993’ten bu yana Almanya’da faaliyet yasağı altında bulunuyor.