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Almanya’da PKK yöneticisine hapis!

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#Almanya#AVRUPADAN HABERLER #Kenan A.
Almanya’da PKK yöneticisine hapis
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 10:52

Almanya’da yasaklı terör örgütü PKK üyesi bir kişi, dört yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi, Kenan A.’yı yurt dışında terör örgütü üyeliği suçundan mahkum etti. Mahkeme, 50 yaşındaki Türk vatandaşının Almanya’da bir buçuk yıldan fazla bir süre boyunca PKK’ya hizmet ettiğini tespit etti. Ayrıca, Kenan A.’nın PKK’nın Almanya’daki en üst düzey yöneticisi olduğu da belirtildi.

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MAHKEME kararına göre, sanık, PKK’nın Almanya’daki organizasyon, personel yönetimi ve propaganda faaliyetlerini koordine etti. Dava sürecinde, sanığın herhangi bir saldırıya katılımı suçlaması yöneltilmedi. Kenan A., Mart 2023’te Almanya’nın çıkardığı Avrupa tutuklama emriyle Kıbrıs’ta yakalanmış ve Almanya’ya iade edilmişti. Dava Kasım 2023’te başladı. Federal Savcılık, sanık için dört buçuk yıl hapis cezası talep ederken, savunma beraat istedi. Ancak karar henüz kesinleşmedi. PKK, 1993’ten bu yana Almanya’da faaliyet yasağı altında bulunuyor.

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#Almanya#AVRUPADAN HABERLER#Kenan A.

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