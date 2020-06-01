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Avrupa
İHA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 09:54,Son Güncelleme:

Almanya’da parti havasında protesto

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Almanya’da parti havasında protesto
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Almanya’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan gece kulübü ve disko sahipleri ‘partili’ protesto gerçekleştirdi.

ALMANYA’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar gevşetilmeye devam ederken, bazı işletmeler ise hâlâ kapalı tutuluyor. Başkent Berlin’de salgın nedeniyle aylardır kapalı tutulan gece kulübü ve diskoların işletmecileri Landwehrkanal’da ‘partili’ protesto düzenledi. Eylemciler bot, kano, tekne ve sal ile kanal üzerinde bir araya geldi. Eylemciler, polisten izin alarak eylemi düzenlediklerini aktarırken, tahmin edilen üzerinde kişinin eyleme destek verdiğini açıkladılar. Eylemciler, onlarca su aracı ile kanalı kapatırken, kanalın her iki tarafında ise yüzlerce kişi toplandı. Yapılan protesto eylemden çok bir parti havasında geçerken, müzik ve dans eşliğinde devam etti. Eylemciler, kendilerine izin verilen sürenin ardından olaysız bir şekilde dağılarak eyleme son verdi.

 

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