Almanya’da parti bağışlarında artış

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ARD ve milletvekillerini performansını değerlendiren Abgeordnetenwatch’ın yaptığı araştırmaya göre, 35 bin Euro’nun üzerindeki bağışların sayısı hızla yükseldi. Bu tür bağışlar, yasal olarak Federal Meclis’e bildirilmek ve hemen kamuoyuyla paylaşılmak zorunda. Bu değerlendirmeye göre, CDU yalnızca bir ayda 1 milyon 952 bin Euro değerinde büyük bağış aldı. FDP ise bu dönemde 820 bin Euro topladı. CDU ve FDP’ye yapılan bağışların büyük bölümünün Almanya’nın en zengin iş insanlarından geldiği tespit edildi.





BSW 50 BİN EURO BAĞIŞ ALDI

Federal Meclis’teki diğer partiler bu rakamların oldukça gerisinde kaldı. Yeşiller 245 bin Euro, SPD 220 bin Euro, CSU ise 100 bin Euro topladı. Yeni kurulan Sahra Wagenknecht’in partisi Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) 50 bin Euro bağış alırken, AfD ve Sol Parti hiç bağış alamadı. En büyük bireysel bağış ise Meclis’te temsil edilmeyen Avrupa Partisi Volt’a yapıldı. Volt’un üyesi ve Goslar’lı şarkıcı Thadaeus Friedemann Otto, partiye tam 1 milyon Euro bağışladı.

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YEŞİLLERİ SANATÇILAR DESTEKLEDİ

Yeşiller Partisi, diğer partilerle kıyaslandığında daha az bağış alsa da Yeşillerin destekçileri çoğunlukla sanatçılar oldu. Örneğin, popüler Alman müzik grubu Annen May Kantereit’in solisti Henning May, 95 bin Euro ile Yeşiller’e destek verdi. Bu bağışlar, Alman siyasetinde büyük bağışların etkisi ve şeffaflık konularını yeniden gündeme getirdi. Özellikle CDU ve FDP’nin zengin bağışçılardan sağladığı yüksek gelir, diğer partiler için adaletsizlik tartışmalarını beraberinde getirdi.