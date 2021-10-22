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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da parlayan yıldız Merve!

#Almanya#Yaşar Üniversitesi#Merve Yıldız
Almanya’da parlayan yıldız Merve

Yaşar Üniversitesi mezunu Merve Yıldız, İzmir’den Almanya’ya uzanan uluslararası bir kariyere imza attı. Başarı basamaklarını azimle tırmanan genç mühendis Microsoft’un Almanya’daki merkezi Münih’te proje müdürü olarak çalışıyor. Çift ana dal yapıp İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden dereceyle mezun olan Merve Yıldız, tüm gençlerin örnek aldığı bir yönetici.

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YAŞAR Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okurken ikinci yılda Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde çift ana dal yapmaya başlayan Merve Yıldız 2014 yılında dereceyle mezun oldu. Yıldız, hayallerinin peşinden gidip Almanya Münih Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi almaya hak kazandı. Eğitimine devam ederken bir yandan da iş hayatını tanımak isteyen Merve Yıldız, dünyaca ünlü havacılık firması Airbus’ta yarı zamanlı olarak çalışmaya başladı. Kariyer hayatına Airbus’ta başlayarak, teknoloji, inovasyon ve müşteri işleri konusunda kendini geliştiren Yıldız, şimdi de çok uluslu teknoloji devi Microsoft’un Almanya’daki merkezinde proje müdürü olarak görev yapıyor.

‘BİTİRME PROJEMİZ TÜBİTAK’TAN DESTEK KAZANDI’
Merve Yıldız, “Yaşar Üniversitesi’nde okurken yurtdışı değişim programlarından biri olan Erasmus ile Almanya’da bir dönem değişim öğrencisi oldum. Bu programda ve Almanya’daki üniversite ilişkilerimde, hocalarım her zaman destek oldu. Üniversitedeki üçüncü yılımı her iki bölümde de tamamladıktan sonra, 3 aylık yaz tatilinde Yaşar Holding’in Almanya’daki kuruluşu olan Yadex International GmbH şirketinde staj hakkı kazandım. Üniversite eğitimimin son yılında kafamda her şey daha da netleşti. Endüstri Mühendisliği’ndeki bitirme projemiz ile birlikte sürdürdüğüm yüksek lisans başvuru süreci, aynı zamanda ek olarak gittiğim Almanca kursu, çok yoğun bir süreçti ama iyi ki olmuş. Sonuç olarak bitirme projemiz TÜBİTAK’tan destek kazandı ve aynı zamanda İşletme Bölümü’nden bölüm birincisi olarak mezun oldum ve aldığım dil eğitimi bugün bile bana yardımcı oluyor” diyerek okul yaşamını anlattı.

Almanya’da parlayan yıldız Merve



‘AKLIMDA HEP BÜYÜK FİRMA VARDI’
Yüksek lisansını yaparken bir yandan da çalışan Yıldız, “O zamanlar yeni lisans mezunu bir Merve olarak Münih’e gelirken aklımda hep büyük bir firmada çalışmak vardı. Bir arkadaşımın önerisiyle dünya uçak üretim devi Airbus’a başvurdum. İşletme eğitimim ve Endüstri Mühendisliği’nde yaptığım çift ana dalın bunda büyük katkısı oldu ve yarı zamanlı çalışmaya başladım. Finansal hizmetler alanında yürütülen bir projede, proje yönetiminde çalıştım. Çok uluslu bir yapı vardı, her gün İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca konuşulan bir yer düşünün, bu durum dil birikimimi de geliştirdi. Felsefem, her seferinde bir adım daha ileri gitmek oldu. Burada da mümkün olduğunca kendimi geliştirip gerek dil açısından gerekse çalışma ve eğitim anlamında daha ileriye gitmeyi hedefledim” diye konuştu.

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Almanya’da parlayan yıldız Merve


‘MICROSOFT BANA YAŞAM BOYU ÖĞRENME OLANAKLARI SAĞLIYOR’
Microsoft’ta modern Çalışma alanında proje müdürü olarak yaptığı çalışmaları anlatan Merve Yıldız “Herkesin de bildiği gibi insanlar sosyal varlıklardır ve birbirimiz ile bağlantı kurmaya bağlantı içinde olmaya ihtiyacımız var. Microsoft geçtiğimiz pandemi sürecinde bu durumu çok güzel yönetti ve gerek resmi gerek resmi olmayan etkinlikler ile çalışanlarının psikolojik ve fiziksel sağlığına çok değer verdi. Ben proje müdürü olarak, bizimle çalışan her kurumun daha başarılı olmasını ve daha fazlasını başarmasını mümkün kılmaya çalışıyorum ve bu şekilde Microsoft’un vizyonunu gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Uzaktan veya yüz yüze, her iki şekilde de hibrit çalışma ortamımız yüksek talep görüyor. Bu dönemde artan evden eğitim, evden çalışma, mobil çalışma sayesinde modern çalışma takımı olarak dünyanın her yerinden en yetenekli insanlar ile birlikte kurumların veya şirketlerin problemlerini çözmelerine aynı zamanda dijital danışmanlık ekibinin büyük desteğiyle müşterilerimizin C-seviye dijital stratejilerini tanımlamalarına yardımcı oluyoruz. Microsoft’ta öğrenmenin sınırı yok. Şu an burada olmak benim için bir sonuç değil, orada çalışırken her gün yeni bir şeyler öğrenmek ve yeni bir şeylere karar vermek için yeni bir şans. Ve ben bunu çok seviyorum” dedi.

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#Almanya#Yaşar Üniversitesi#Merve Yıldız

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