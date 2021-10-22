Almanya’da parlayan yıldız Merve!

YAŞAR Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okurken ikinci yılda Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde çift ana dal yapmaya başlayan Merve Yıldız 2014 yılında dereceyle mezun oldu. Yıldız, hayallerinin peşinden gidip Almanya Münih Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi almaya hak kazandı. Eğitimine devam ederken bir yandan da iş hayatını tanımak isteyen Merve Yıldız, dünyaca ünlü havacılık firması Airbus’ta yarı zamanlı olarak çalışmaya başladı. Kariyer hayatına Airbus’ta başlayarak, teknoloji, inovasyon ve müşteri işleri konusunda kendini geliştiren Yıldız, şimdi de çok uluslu teknoloji devi Microsoft’un Almanya’daki merkezinde proje müdürü olarak görev yapıyor.
‘BİTİRME PROJEMİZ TÜBİTAK’TAN DESTEK KAZANDI’
Merve Yıldız, “Yaşar Üniversitesi’nde okurken yurtdışı değişim programlarından biri olan Erasmus ile Almanya’da bir dönem değişim öğrencisi oldum. Bu programda ve Almanya’daki üniversite ilişkilerimde, hocalarım her zaman destek oldu. Üniversitedeki üçüncü yılımı her iki bölümde de tamamladıktan sonra, 3 aylık yaz tatilinde Yaşar Holding’in Almanya’daki kuruluşu olan Yadex International GmbH şirketinde staj hakkı kazandım. Üniversite eğitimimin son yılında kafamda her şey daha da netleşti. Endüstri Mühendisliği’ndeki bitirme projemiz ile birlikte sürdürdüğüm yüksek lisans başvuru süreci, aynı zamanda ek olarak gittiğim Almanca kursu, çok yoğun bir süreçti ama iyi ki olmuş. Sonuç olarak bitirme projemiz TÜBİTAK’tan destek kazandı ve aynı zamanda İşletme Bölümü’nden bölüm birincisi olarak mezun oldum ve aldığım dil eğitimi bugün bile bana yardımcı oluyor” diyerek okul yaşamını anlattı.
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