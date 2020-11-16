Almanya’da otomobil tedarikçilerinin kaybı yüzde 20

DANIŞMA şirketinin değerlendirmesine göre kaybın etkisi 2023 yılına kadar sürecek. Tedarikçiler 2023 yılından sonra kriz öncesi seviyeye tekrar ulaşacak. Danışma şirketi PwC yetkilisi Thomas Steinberger “Yeni dönemde yeniden yapılanmalar yaşanacak” dedi. Şirketten yapılan değerlendirmede Almanya’da otomobil tedarikçilerinin son 8 yılda önemli kazançlar elde ettikleri ve kredi avantajlarına sahip oldukları da belirtilirken, 2008 yılında yaşanan mali krizle karşılaştırıldığında para rezervlerine sahip olunduğuna işaret edildi.

YENİ YAPILANMA ŞART

Ancak likidite rezervlerinin tükenmeye başlandığına da dikkat çeken Steinberger “Avrupa’da iş yapmaya odaklanan tedarikçiler büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak. Asya’da talep yeniden toplandı. Ancak bu durumdan küçük ve orta ölçekli işletmelerden çok küresel işletmeler faydalandı. Güçlü servis ve yedek parçaya sahip tedarikçiler 2020 yılında çok ciddi bir kayıp yaşamayacak. Fakat 2023 yılına kadar muhtemelen kriz öncesi satış hacmine de ulaşamayacaklar. Yeniden yapılanma için yasal düzenlemelere de ihtiyaç duyuluyor. Yeniden vergilendirme, gümrük, iflas yasalarının değişikliği ve devlet desteklerine kadar geniş bir yelpazede alt yapı çalışmaları hazırlanmalı” dedi.