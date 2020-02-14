Almanya’da otele bomba ihbarı

Polis, bomba imha ekipleri ve bomba arayan özel polis köpeklerinin otelde yaptığı arama sonucunda bomba bulunamadı. Oteli arayıp bomba ihbarı yapan şahsın, otel yönetiminden dijital para birimi olan Bitcoin cinsi 20 bin Euro değerinde para talep ettiği açıklanırken ihbarla ilgili araştırma başlatıldı. Polis, aynı otelin daha önce de 2 kez bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldığını belirtti.