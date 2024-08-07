Almanya’da otel çöktü: 2 kişi öldü, enkaz altında kalanlar var

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ALMANYA’nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Kröv kasabasında Moselle Nehri’ne yakın bir otelde yerel saatle dün gece 23.00 sıralarında kısmen çökme meydana geldi. Bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, binada 14 kişinin bulunduğu belirtildi. Olayda biri kadın diğeri erkek 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi hiçbir yara almadan çıkmayı başardı. Sabah saatlerinde enkazdan 4 kişi sağ çıkarılırken, binanın çevresindeki 31 kişi bölgeden tahliye edildi. Binanın çökme nedeni ise henüz bilinmiyor. Ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Binanın diğer bölümlerinin de çökme tehlikesi olduğu için kurtarma çalışmalarının dikkatle yapıldığı belirtildi. Bernkastel-Wittlich bölgesinin teknik operasyon yönetimi sözcüsü Gregor Zehe “Kurtarma inanılmaz derecede zor” dedi.

