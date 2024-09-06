Almanya’da organize suçlarda tarihi artış

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ÖZELLİKLE siber suçların sebep olduğu zararların büyük bir artış gösterdiği belirtilen rapora göre, 1.7 milyar Euro ile toplam zararın neredeyse üçte ikisini siber saldırılar oluşturdu. BKA’ya göre, suçluların şifreli iletişim tekniklerini kullanması, kimliklerinin tespit edilmesini son derece zorlaştırıyor. BKA ayrıca birçok suç örgütünün ateşli silahlara erişim sağladığını ve bunun ‘şiddet tehdidi potansiyelini’ artırdığını da vurguladı. Suç çeteleri, tehditten adam kaçırmaya, tecavüzden cinayete kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. Çeteler hem kendi üyelerine hem de rakip grupların ailelerine saldırılar düzenliyor. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, organize suçların topluma ağır bir şekilde zarar verdiğini ve bu nedenle sert önlemler almaya devam edeceklerini söyledi.

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ARTAN SORUŞTURMALAR

2023 yılında organize suçlara yönelik başlatılan soruşturma sayısı 639’dan 642’ye çıkarak son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu davaların yüzde 41’i uyuşturucu suçlarıyla ilgili. İnsan kaçakçılığına dair ise 58 ayrı soruşturma açıldı. BKA’nın yanı sıra Federal Polis ve Gümrük İdaresi de organize suçlarla mücadelede etkin rol oynuyor. Rapora göre, toplam 7 bin 347 şüpheli tespit edilirken, davaların çoğunda yurt dışından gelen suçluların da yer aldığı ifade ediliyor.