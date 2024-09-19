×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da ömür uzadı! 100’ü geçenlerin sayısı arttı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Ömür#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da ömür uzadı 100’ü geçenlerin sayısı arttı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 09:54

Almanya’da 100 yaşını aşanların sayısı her geçen yıl artıyor. 2022 yılı nüfus verilerine göre, ülkede en az 16 bin 800 kişi 100 yaşını geçti. Bu artışın sebepleri arasında tıp alanındaki ilerlemeler ve refah seviyesinin yükselmesi yer alıyor. Uzun ömürlüler arasında büyük çoğunluğu ise kadınlar oluşturuyor.

Haberin Devamı

FEDERAL İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, 2011 yılında 100 yaşını aşan kişi sayısı 13 bin 400 iken, bu sayı 2022 yılında yüzde 25’lik bir artışla 16 bin 800’e yükseldi. Yaşlılar, eskiden olduğu gibi daha çok huzurevlerinde değil, kendi evlerinde yaşamayı tercih ediyor. 100 yaş üzerindeki kişilerin yarısından fazlası özel hanelerde yaşamaya devam ediyor ve bu oran 2011’e göre 10 puan arttı. Yaklaşık 7 bin kişi ise huzurevleri gibi toplu konutlarda yaşıyor.

KADINLAR DAHA UZUN YAŞIYOR
Kadınların yaşam süresi erkeklere göre daha uzun. 100 yaşını aşan kişilerin yüzde 85’i kadınlardan oluşuyor. Her ne kadar bu oran geçmiş yıllara göre düşse de, kadınlar hâlâ uzun yaşam konusunda büyük bir çoğunluğu oluşturuyor. 100 yaşını aşan her 10 kişiden 9’u şehirlerde yaşıyor ve bu kişilerin üçte biri büyük şehirlerde ikamet ediyor.

Haberin Devamı

WÜRZBURG İLK SIRADA
Nüfusa oranla en fazla 100 yaş üstü kişinin yaşadığı şehir Bavyera’nın Würzburg kenti oldu. Ayrıca Hamburg, Schleswig-Holstein ve Saksonya eyaletlerinde de 100 yaşını aşan çok sayıda kişi bulunuyor. Verilere göre, 100 yaşını aşan kişilerin yüzde 93’ü hayatlarının bir döneminde evliydi veya bir partnerle yaşadı. Ancak bugün bu kişilerin büyük çoğunluğu dul ya da yalnız. Sadece 700 kişi hâlâ evli olarak hayatını sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Ömür#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!