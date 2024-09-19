Almanya’da ömür uzadı! 100’ü geçenlerin sayısı arttı

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FEDERAL İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, 2011 yılında 100 yaşını aşan kişi sayısı 13 bin 400 iken, bu sayı 2022 yılında yüzde 25’lik bir artışla 16 bin 800’e yükseldi. Yaşlılar, eskiden olduğu gibi daha çok huzurevlerinde değil, kendi evlerinde yaşamayı tercih ediyor. 100 yaş üzerindeki kişilerin yarısından fazlası özel hanelerde yaşamaya devam ediyor ve bu oran 2011’e göre 10 puan arttı. Yaklaşık 7 bin kişi ise huzurevleri gibi toplu konutlarda yaşıyor.

KADINLAR DAHA UZUN YAŞIYOR

Kadınların yaşam süresi erkeklere göre daha uzun. 100 yaşını aşan kişilerin yüzde 85’i kadınlardan oluşuyor. Her ne kadar bu oran geçmiş yıllara göre düşse de, kadınlar hâlâ uzun yaşam konusunda büyük bir çoğunluğu oluşturuyor. 100 yaşını aşan her 10 kişiden 9’u şehirlerde yaşıyor ve bu kişilerin üçte biri büyük şehirlerde ikamet ediyor.

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WÜRZBURG İLK SIRADA

Nüfusa oranla en fazla 100 yaş üstü kişinin yaşadığı şehir Bavyera’nın Würzburg kenti oldu. Ayrıca Hamburg, Schleswig-Holstein ve Saksonya eyaletlerinde de 100 yaşını aşan çok sayıda kişi bulunuyor. Verilere göre, 100 yaşını aşan kişilerin yüzde 93’ü hayatlarının bir döneminde evliydi veya bir partnerle yaşadı. Ancak bugün bu kişilerin büyük çoğunluğu dul ya da yalnız. Sadece 700 kişi hâlâ evli olarak hayatını sürdürüyor.