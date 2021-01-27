Almanya’da ölümler azalmıyor... Bir günde...

HAFTALIK vaka sayısı ise 80 bin seviyesine geriledi. Bir hafta içinde 83 bin 957 yeni vaka tespit edildi. Haftalık 100 bin nüfusa düşen ortalama vaka sayısı da 101 olarak bildirildi. Koronavirüs salgını Almanya’da son 24 saat için 982 can aldı. Böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 53 bin 972’ye yükseldi. Aktif hasta sayısı 247 bin 968 olduğunu bildiren enstitü, son 24 saat içinde iyileşen vaka sayısını 22 bin 100 olarak açıkladı. Şimdiye kadar virüse yakalanıp da yeniden sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 859 bin 339 olarak kaydedildi. Yoğun bakım istasyonlarında 4 bin 571 kişinin tedavisine devam ediliyor. Bir aydır başlayan aşılama çalışmalarında ise yaklaşık 2 milyon kişiye aşı yapıldı.