Almanya’da ölüm sayısı 2 bin 607’ye yükseldi

ALMANYA, 118 bin 235 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4’üncü ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 607ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 258 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 4 bin 939 kişide daha virüs tespit edildi. İyileşenlerin sayısı ise 52 bin 407 olarak açıklandı.

7 TÜRK DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Köln, Hannover ve Frankfurt bölgesinde 7 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerden bazılarının aile bireylerinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu ölümlerin ardından Almanya’da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 49’a yükseldi.