Almanya’da ölüm sayısı 2 bin 607’ye yükseldi
Almanya’da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 607’ye yükselirken ülkedeki vaka sayısı 118 bin 235 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 258 kişi virüs nedeniyle öldü.
ALMANYA, 118 bin 235 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4’üncü ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 607ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 258 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 4 bin 939 kişide daha virüs tespit edildi. İyileşenlerin sayısı ise 52 bin 407 olarak açıklandı.
7 TÜRK DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Köln, Hannover ve Frankfurt bölgesinde 7 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerden bazılarının aile bireylerinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu ölümlerin ardından Almanya’da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 49’a yükseldi.
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