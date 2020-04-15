Almanya’da ölenlerin sayısı Çin’i geçti
Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Çin’deki ölümleri aştı.
EYALET sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Risklayer şirketi ile Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü tarafından derlenerek Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, Almanya’da ölenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 3 bin 495’e yükseldi. Ülkede Kovid-19’a enfekte olan vaka sayısı ise 2 bin 138 artarak 132 bin 210’a ulaştı. Çin’de ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342 olarak açıklandı. 132 bin 210 vakanın konulduğu Almanya’da iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 600 oldu. Ülkede 34 bin 812 vaka ve 991 ölü sayısıyla Bavyera, Kovid-19’dan en fazla etkilenen eyalet oldu.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Berlin, Essen, Nürnberg ve Gelsenkirchen bölgelerinde 8 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ölümlerin ardından Almanya’da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 62’ye yükseldi.
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