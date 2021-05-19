AA / Fotoğraf: DHA
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Almanya’da ölenlerin sayısı 87 bine dayandı
Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 284 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 86 bin 665’e çıktı.
Son 24 saatte 11 bin 40 yeni vaka tespit edilmesiyle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 614 bin 100’e yükseldi. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 72.8 olarak belirlendi. Ülkede 31 milyon 675 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 9 milyon 900 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı. Buna göre ülkede tam olarak aşılananların oranı yüzde 12 oldu.