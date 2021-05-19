Almanya’da ölenlerin sayısı 87 bine dayandı

Son 24 saatte 11 bin 40 yeni vaka tespit edilmesiyle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 614 bin 100’e yükseldi. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 72.8 olarak belirlendi. Ülkede 31 milyon 675 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 9 milyon 900 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı. Buna göre ülkede tam olarak aşılananların oranı yüzde 12 oldu.