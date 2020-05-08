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Avrupa
DHA / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 08.05.2020 - 10:06,Son Güncelleme:

Almanya’da ölenlerin sayısı 7 bin 398’e yükseldi

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Almanya’da ölenlerin sayısı 7 bin 398’e yükseldi
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa’da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son olarak 123 kişi artarak 7 bin 398’e ulaştı.

ROBERT Koch Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüsten etkilenen kişilerin sayısı 24 saatte 1268 artışla 169 bin 430’a yükselirken hayatını kaybeden kişilerin sayısı 123 kişi artarak 7 bin 398’e ulaştı.

 

 

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