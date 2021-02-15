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Avrupa
Murat TOSUN / BERLİN - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 15.02.2021 - 13:06 | Son Güncelleme:

Almanya’da ölenlerin sayısı 65 bini geçti

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Almanya’da ölenlerin sayısı 65 bini geçti
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Almanya’da hafta sonu korona vaka sayısında azalma yaşandı. 14 Şubat Pazar verilerine göre son 24 saatte 4 bin 426 yeni vaka görüldü. Almanya genelinde ise 116 kişi yaşamını yitirdi.

TOPLAM korona vaka sayısı 2 milyon 338 bin 987 ulaşırken koronavirüse bağlı toplam ölüm sayısı da 65 bin 76’ya yükseldi. Almanya’da kısıtlamaların uzatılması konusunda baz alınan 7 gün içindeki 100 bin nüfusa göre günlük vaka sayısı da 58.9 oldu. Başbakanlıkta yapılan son toplantıda bu sayının 35’in altına düşmesi durumunda kısıtlamaların kaldırılacağı belirtilmişti

4 MİLYON 146 BİN KİŞİ AŞILANDI
14 Şubat itibariyle son 24 saatte Almanya’da 61 bin 867 aşı yapıldı. Bununla birlikte toplam aşılama 4 milyon 146 bin 348’e yükseldi. Birinci aşıyı yaptıranların sayısı 2 milyon 736 bin 109 olurken ikinci aşıyı da yaptıranların sayısı 1 milyon 410 bin 239’ye yükseldi.

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