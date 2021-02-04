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Avrupa
AA / Getty Images
Haber Giriş: 04.02.2021 - 13:35 | Son Güncelleme:

Almanya’da ölenlerin sayısı 60 bine yaklaştı

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Almanya’da ölenlerin sayısı 60 bine yaklaştı
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Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bine yaklaştı.

BULAŞICI hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 14 bin 211 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 252 bin 1’e yükseldi. Son 24 saatte 786 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 59 bin 742’ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 991 bine çıktı.
Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları, 19 Ocak’ta yaptıkları toplantıda virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 5 Ocak’tan beri geçerli olan tedbirlerin 14 Şubat’ta kadar uzatma kararı almış buna ek olarak toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda FFP2, KN95/N95 veya cerrahi maske takılmasını zorunlu hale getirmişti. Günlük vaka sayılarında görülen düşüş eğiliminden dolayı uzmanlar, alınan tedbirlerin etkisini gösterdiğini belirtiyor.

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