Almanya’da ölenlerin sayısı 6 bini geçti

ROBERT Koch Enstitüsü verilerine göre dün gece saat 24.00’e kadar bir günde bin 304 yeni koronavirüs vakası teşhis edildi. Toplam vaka ülke genelinde 157 bin 641’e ulaştı. Ölenlerin sayısı ise bir günde 202 artışla 6 bin 115 oldu. İyileşenlerin sayısı bir günde 3 bin 100 artışla 120 bin 400’e çıktı. En fazla koronavirüs vakası 41 bin 830 kişiyle yine Bavyera Eyaleti’nde. Ölenlerin sayısı ise bin 754. Kuzey Ren Vestfalya’da vaka sayısı 32 bin 429, ölenlerin sayısı bin 200. Baden Württemberg’te vaka sayısı 31 bin 336. Ölü sayısı bin 299.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ise ülkede vaka sayısı 159 bin 912, ölenlerin sayısı ise 6 bin 314.