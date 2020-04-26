Almanya’da ölenlerin sayısı 5 bin 877’ye yükseldi

ÜLKEDE son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı 177 olarak açıklanırken toplamda bugüne kadar 5 bin 877 kişi hayatını kaybetti. Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 156 bin 513 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Almanya, en fazla test yapan ülkeler arasında yer alırken toplamda 2 milyon 072 bin 669 kişiye koronavirüs testi yapıldı.