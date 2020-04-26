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Avrupa
DHA / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 26.04.2020 - 10:38,Son Güncelleme:

Almanya’da ölenlerin sayısı 5 bin 877’ye yükseldi

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Almanya’da ölenlerin sayısı 5 bin 877’ye yükseldi
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa’da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.

ÜLKEDE son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı 177 olarak açıklanırken toplamda bugüne kadar 5 bin 877 kişi hayatını kaybetti. Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 156 bin 513 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Almanya, en fazla test yapan ülkeler arasında yer alırken toplamda 2 milyon 072 bin 669 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

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