Almanya’da okullara güven azaldı

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ANKET, 7-10 Haziran tarihlerinde 2 bini aşkın kişiyle yapıldı. Ankete katılanların yüzde 15’i okulları ‘yetersiz’, yüzde 5’i ise ‘çok yetersiz’ bulduğunu söyledi. Katılımcıların sadece yüzde 4’ü okullara duyduğu güveni ‘çok iyi’ olarak değerlendirirken, yüzde 14’ü ise ‘iyi’ bulduğunu bildirdi. Katılımcılara göre okullardaki en büyük sorun öğretmen açığı olarak görülürken, ikinci ve üçüncü sırada derslerin kalitesinin ve mali kaynakların yetersizliği gösterildi. DW Türkçe’nin haberine göre katılımcıların şikâyet ettiği diğer sorunlar ise gerekli değişiklikler söz konusu olduğunda sistemin yavaş işlemesi ve göçmen kökenli çocukların uyumundaki eksikler.

‘BU BİR ALARM SİNYALİ’

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Ludger Wössmann, anket sonuçlarını, “Vatandaşların okulları bu denli kötü değerlendirmesi bir alarm sinyalidir. Siyasetin en önemli önceliği daha iyi okullar olmalıdır” sözleriyle değerlendirdi. Alman Filoloji Derneği Başkanı Susanne Lin-Klitzing ise öğretmenlik mesleğinin daha cazip hale getirilmesi çağrısında bulundu. Şimdiye kadar öğretmen maaşlarının yarısını alan stajyer öğretmenlere artık daha uygun maaş ödenmesi gerektiğini belirten Lin-Klitzing “Okul, öğretmenlerin çalışması ve öğrencilerin öğrenmesi için iyi bir yer haline getirilmeli” dedi.

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STAJYERLERE ÜCRET VERİLSİN

Almanya’da resmi verilere göre 16 bin öğretmen açığı var. Eyaletler bu açığı kapatmak için öğretmenlik mesleğine başlamayı kolaylaştırmak istiyor. Bunun için stajyerlerin üniversite eğitimleri sırasında öğretmenler eşliğinde okullarda ders vermesi karşılığında ücret almaları seçeneği de değerlendiriliyor.