Almanya’da okullar açılmalı mı?

ALMANYA’da birçok eyalette yaz tatili sona eriyor ve okullar başlıyor. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti okullarda normal ders başı yaptı. Hamburg perşembe günü, Schleswig Holstein, Berlin, Brandenburg 10 Ağustos pazartesi günü, Kuzey Ren Vestfalya 12 Ağustos’ta, Rheinland Pfalz, Saarland ve Hessen 17 Ağustos’ta ders zili çalacak. Eyaletler mart ayında koronavirüs salgını nedeniyle okullarda ara verilen düzenli eğitime geçmek istiyor. Okullar sosyal mesafe, hijyen ve maske gibi korona kuralları için hazırlandı. Ancak öğretmenler, sendikalar okullarda düzenli derse kuşkulu bakıyor. OKULLARDA DERS BİR HAYAL

Hükümet ortağı SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken, okullarda normal eğitime geri dönüşün korona gölgesinde bir hayal olduğunu söyledi. Almanya Öğretmenler Sendikası Eğitim ve Öğretim (VBE) Başkanı Udo Beckmann, okullarda düzenli derslerin zor olduğunu belirtti. Beckmann, “Siyaset düşük vaka sayısında bile olamayacak bir şeyi gerçekleşecekmiş gibi gösteriyor. Korona öncesindeki gibi okullarda düzenli dersler olmaz” dedi. Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) Başkanı Marlis Tepe okullarda normal ders başını sorunlu gördüğünü söyledi ve “Okulların açılması yüksek risk” dedi. Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock, federal hükümetin önlemlerin koordinasyonunda daha fazla sorumluluk almasını istedi. Baerbock federal hükümetin bir eğitim fonu kurmasını ve bu fondan dijitalleşmeye, ek derslere, sınıfların küçültülmesine, sosyal mesafe kuralının sağlanmasına destek verilmesini talep etti. Hükümetin büyük ortağı Ralph Brinkhaus da okullarda düzenli derslere dönüşü doğru bulduğunu açıkladı. Öğrencilerin okula gitmesi gerektiğini vurgulayan Brinkhaus, uzaktan dijital derslerin okullardaki derslerin yerini dolduramayacağını belirtti.