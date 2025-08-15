×
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya'da öğretmenlerin yarısı yarı zamanlı çalışıyor

Güncelleme Tarihi:

#Almanya'da Öğretmenler#Kısmi Zamanlı Çalışma#Eğitim Sistemi
Almanyada öğretmenlerin yarısı yarı zamanlı çalışıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 10:31

Almanya'da genel eğitim veren okullarda kısmi zamanlı çalışan öğretmen sayısı her geçen yıl artıyor. Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, 2023/2024 eğitim-öğretim yılında öğretmenlerin yüzde 43,1'i kısmi zamanlı çalıştı. Bu oran, bir önceki yıla göre yüzde 0,8'lik artışla şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Kadın öğretmenler arasında kısmi zamanlı çalışma oranı çok daha yüksek. Kadın öğretmenlerin yüzde 50,7'si, erkek öğretmenlerin ise sadece yüzde 22,6'sı tam zamanlı çalışmıyor. Almanya genelindeki 739 bin 500 öğretmenin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

Kısmi zamanlı çalışma oranı eyaletlere göre önemli farklılıklar gösteriyor. İstatistik Ofisi, öğretmenlerin yaş ortalamasındaki artışa da dikkat çekti. Geçen eğitim yılında öğretmenlerin dörtte biri 50-59 yaş aralığında, yaklaşık yüzde 10'u ise 60 yaş ve üzerindeydi. Buna karşılık 35 yaş altı öğretmenlerin oranı sadece yüzde 20,8 oldu.

Yaş dağılımı eyaletlere göre de değişiklik gösteriyor. Saksonya-Anhalt'ta öğretmenlerin yüzde 54'ü 50 yaş ve üzerindeyken, bu oran Thüringen'de yüzde 50, Saarland'da yüzde 28,4 ve Bremen'de yüzde 30,1 olarak kaydedildi. 

Öğretmenlerin kısmi zamanlı çalışma oranı, Almanya genelindeki tüm sektörlerdeki ortalama kısmi zamanlı çalışma oranından belirgin şekilde yüksek. Uzmanlar, öğretmenlik mesleğinin esnek çalışma saatlerine daha uygun olmasının bu farkta etkili olduğunu belirtiyor.

