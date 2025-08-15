Almanya'da öğretmenlerin yarısı yarı zamanlı çalışıyor

Haberin Devamı

Kadın öğretmenler arasında kısmi zamanlı çalışma oranı çok daha yüksek. Kadın öğretmenlerin yüzde 50,7'si, erkek öğretmenlerin ise sadece yüzde 22,6'sı tam zamanlı çalışmıyor. Almanya genelindeki 739 bin 500 öğretmenin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

Kısmi zamanlı çalışma oranı eyaletlere göre önemli farklılıklar gösteriyor. İstatistik Ofisi, öğretmenlerin yaş ortalamasındaki artışa da dikkat çekti. Geçen eğitim yılında öğretmenlerin dörtte biri 50-59 yaş aralığında, yaklaşık yüzde 10'u ise 60 yaş ve üzerindeydi. Buna karşılık 35 yaş altı öğretmenlerin oranı sadece yüzde 20,8 oldu.

Yaş dağılımı eyaletlere göre de değişiklik gösteriyor. Saksonya-Anhalt'ta öğretmenlerin yüzde 54'ü 50 yaş ve üzerindeyken, bu oran Thüringen'de yüzde 50, Saarland'da yüzde 28,4 ve Bremen'de yüzde 30,1 olarak kaydedildi.

Öğretmenlerin kısmi zamanlı çalışma oranı, Almanya genelindeki tüm sektörlerdeki ortalama kısmi zamanlı çalışma oranından belirgin şekilde yüksek. Uzmanlar, öğretmenlik mesleğinin esnek çalışma saatlerine daha uygun olmasının bu farkta etkili olduğunu belirtiyor.