Almanya’da öğrenciler arasında ‘siber mobbing’ alarmı

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ANKETE katılan 7 ile 20 yaş arası öğrencilerin yüzde 18.5’i, en az bir kez ‘siber mobbing’e maruz kaldığını belirtti. 2022’de yapılan önceki çalışmaya göre bu oran yüzde 1.8 artış gösterdi. 2017’de bu oran yüzde 12.7 iken, uzmanlar yıllar içinde ciddi bir artış yaşandığını vurguladı. Alman Gençlik Bakanlığı’na göre ‘siber mobbing’, “Kişilerin iletişim araçlarıyla hakarete uğraması, tehdit edilmesi, ifşa edilmesi veya taciz edilmesi” olarak tanımlanıyor. ‘Siber mobbing’e en çok 14-17 yaş arası gençler maruz kalıyor. ‘Siber mobbing’le mücadele birimi başkanı Uwe Leest, okulların genellikle mobbing’in en yoğun yaşandığı yerler olduğunu belirterek, etkin tedbirlerin genellikle alınmadığını ifade etti. Öğrencilerin yüzde 63’ünün ebeveynleri ise saldırganları tanıdıklarını, hatta çoğunun aynı sınıftan olduklarını dile getirdi. Ancak ebeveynler bu durum karşısında çoğunlukla çaresiz kalırken, öğretmenler de hazırlıksız olduklarını, okulların ise bu sorunlara yeterince hızlı yanıt vermediğini söyledi.

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KIZLAR DAHA FAZLA ETKİLENDİ

Ankete katılan gençlerin yüzde 78’i çevrim içi hakaretlere uğradığını, yüzde 53’ü ise yalan ve söylentilerin kurbanı olduğunu belirtti. Kız öğrencilerin bu konuda erkeklere göre daha fazla etkilendiği gözlemlendi. Daha da endişe verici olan ise, gençlerin yüzde 13’ü çaresizlik içinde alkol, ilaç veya uyuşturucu kullandığını söyledi. ‘Siber mobbing’e maruz kalan her dört öğrenciden biri intihar düşüncesine kapıldığını ifade etti. Bu, Almanya genelinde 500 binden fazla öğrenciye tekabül ediyor. Öğretmenler de artan ‘siber mobbing’ vakalarını doğruluyor. Ankete göre, öğretmenlerin yüzde 84’ü son 12 ay içinde okullarında en az bir kez ‘siber mobbing’ olayıyla karşılaştıklarını söyledi. Bu oran 2022’ye göre yüzde 17 artış gösterdi. Öğretmenlerin yüzde 8’i ise kendilerinin de ‘siber mobbing’ mağduru olduklarını dile getirdi.